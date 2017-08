Die 14-jährige Ennstalerin Lara Weichbold konnte sich für die heurigen Jugendweltmeisterschaften im Sportklettern qualifizieren. Die sportliche Liezenerin, die von Dominik Preis und Michael Schmölzer trainiert wird, ist in ihrer Spezialdisziplin Bouldern, in der sie auch bei der WM in Innsbruck (30. August bis 10. September) antreten wird, die Nummer sieben im österreichweiten Ranking.

Foto: KK