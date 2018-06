Automobile Knauss feierte 50-Jahr-Jubiläum

Bei bestem Wetter wurde am Samstag, dem 9. Juni bei Automobile Knauss in Weißenbach/Liezen das 50-jährige Bestehen der Firma groß gefeiert.

Mit gratis Grillhendl und Getränk war dabei für das leibliche Wohl bestens gesorgt, die Weißenbacher Dorfmusik und „Brotheract“ sorgten für Stimmung und Moderator Harry Prünster brachte das Publikum zum Lachen. Bei der Tombola gab es viele tolle Preise zu gewinnen. Der Reinerlös aus dem Losverkauf in Höhe von 1.775 Euro wurde dem Lions Club Liezen überreicht. Großes Interesse erzeugten auch die zahlreichen Jubiläumsangebote, speziell der BMW X1 und der neue Mazda2 in der attraktiven Knauss Edition 5.0. Diese Jubiläumsmodelle sind limitiert und daher nicht unbegrenzt verfügbar. Also am besten noch schnell informieren und zuschlagen!

Fotos: Automobile Knauss