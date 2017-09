BuK.li – Sprungbrett für Beruf und Karriere

Die Berufs- und Karrieremesse BuK.li präsentiert sich heuer an drei Standorten mit 140 Ausstellern und einem vielfältigen Programm rund um Ausbildung, Lehrstellensuche, Beruf und Karriere im Bezirk Liezen. Jugendliche und ihre Eltern werden praxisnah über das große Berufsund Ausbildungsangebot in der Region informiert, erhalten direkten Kontakt zu Betrieben, Tipps für die Bewerbung, die Möglichkeit für einen Interessenstest vor Ort u. v. m. Termine: 29. September im Kurz- & Congresshaus Bad Aussee, 13. Oktober in der WK Gröbming, 17. November im Kulturhaus Liezen, jeweils von 13 bis 17:30 Uhr.