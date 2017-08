Dienstjubiläen bei Tracht & Mode Steinhuber

Der Bad Ausseer Traditionsbetrieb Steinhuber gilt als Institution für Tracht und Mode im gesamten Salzkammergut. Ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Unternehmens: treue, verlässliche und loyale Mitarbeiterinnen.

13 Mitarbeiterinnen hatten in den letzten Jahren ein Dienstjubiläum und wurden in der Kohlröserlhütte am Ödensee kürzlich geehrt. Allen voran dankten Gerhard und Uli Steinhuber Monika Göschl für 35 Dienstjahre, gefolgt von Astrid Schönauer, Carina Margotti, Michaela Frosch, Regina Hacker, Barbara Höller, Barbara Hiegelsperger, Gudrun Gasperl sowie Andrea Angerer und Sabine Angerer mit 25 Jahren. Sabine Köberl, Iris Oberfrank und Sonja Neuper feierten ihr 20-jähriges Jubiläum. Auch Gabi Donza und Ilse Wasner, die 34 bzw. 32 Jahre im Betrieb sind, wurden geehrt.

Foto: Sandro Kumric