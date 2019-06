Irdning: Benfizkonzert für Caro

Unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam etwas bewegen!“ sollen Spenden für die Krebsbehandlung einer Wörschacherin gesammelt werden.

Bei Caroline Kerschbaumer, Jahrgang 1983, wurde 2010, kurz vor dem Geburtstermin ihres Sohnes, ein Tumor im Gehirn entdeckt. 2013 tauchte innerhalb eines halben Jahres der Tumor zwei Mal wieder auf. Schließlich entdeckten die Ärzte 2018, dass der Krebs gestrahlt hatte und auch Leiste, Wirbelsäule und Lymphe betroffen waren.

Caro, die mit ihrem Lebensgefährten Andreas und ihren Kindern Nikita (12) und Luca (9) in Wörschach lebt, ist eine tapfere Kämpferin und lässt sich nicht unterkriegen. Spezielle Behandlungen wie Mistelund Fiebertherapie helfen ihr sehr, sind aber äußerst kostspielig. Bei einem Benefizkonzert am 6. Juli in Irdning, u. a. mit Österreichs erfolgreichster Jazzsängerin, der Bad Ausseerin Simone Kopmajer, sollen deshalb Spenden für die Behandlungskosten gesammelt werden.