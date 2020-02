Der Skiflug-Weltcup am Kulm geht von 14. bis 16. Februar über die Bühne. Am Freitag stehen Training und Qualifikation am Programm, am Samstag und Sonntag wird um Punkte gekämpft. Hinzu kommt ein tolles Rahmenprogramm mit Musik-Highlights. Am Freitag spielen im Kurpark Bad Mitterndorf die „Sondercombo“ und „Die Niachtn“, am Sonntag sorgt Melissa Naschenweng am Kulm-Veranstaltungsgelände für Stimmung.

Da der erste Veranstaltungstag auf den Valentinstag fällt, haben Frauen am Freitag freien Eintritt, Männer zahlen die Hälfte. Freien Eintritt am Freitag gibt es außerdem für alle, die mit einem Blasmusikinstrument kommen. Kinder und Jugendliche Jahrgang 2003 und jünger haben an allen drei Tagen freien Eintritt. Wer sich wohl heuer zum Sieger krönt? Der letzte Kulmsieger, 2018, war übrigens der mittlerweile zurückgetretene Norweger Andreas Stjernen, der hier seinen einzigen Weltcupsieg im Einzel feierte.