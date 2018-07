Unmittelbar nach dem 24-Stunden-Lauf in Irdning versprach der Kapitän des Landena-Teams, dass sich beim Mega-Staffel-Bewerb zum Sieger krönte, dem neuen Präsidenten des Lions Club Liezen, Patrick Bubna-Litic, einen Scheck in der Höhe von 2.500 Euro zur Erfüllung des Clubzwecks: Menschen in Not unbürokratisch zu helfen. Folgende Firmen waren Sponsor dieser Aktion: Steirerfleisch, Silgan Metal Packaging, Fleischhof Raabtal, Wilhelm Löw, GeRu und Vetropack.

Foto: KK