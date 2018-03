Gesundheitslandesrat Christopher Drexler eröffnete im Februar das neue Landespflegezentrum in Mautern.

Der Neubau wurde in eineinhalbjähriger Bauzeit mit einem Kostenaufwand von 14,5 Millionen Euro fertiggestellt und bietet 54 Einzelund 15 Doppelzimmer. Der Neubau wurde notwendig, weil das bisherige Pflegeheim den aktuellen Bedürfnissen nicht mehr entsprochen hat. Es wurde abgerissen und an seiner Stelle eine Parkanlage errichtet, was den Ort insgesamt aufwertet.

Foto: Cugowski