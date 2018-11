Schloss Trautenfels in Orange

Mehr als 60 Gebäude in ganz Österreich, darunter auch Schloss Trautenfels, werden von 25. November bis 10. Dezember orange beleuchtet. Dies geschieht im Rahmen der gut zweiwöchigen Kampagne „ORANGE the WORLD“, die am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen startet. Der Soroptimist Club Österreich, das UN Women Nationalkomitee Österreich und der Verein HeForShe Graz wollen damit gemeinsam auf das Thema „Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam machen. Die Farbe Orange steht dabei für eine strahlende, bessere Zukunft. Im Bezirk Liezen wird auf Initiative des Soroptimist Clubs Steirisches Ennstal Schloss Trautenfels orange erstrahlen.

Foto: Soroptimist International Club Steirisches Ennstal