Temperamentvolle Fahrfreude: Der neue Suzuki Swift Sport

Auf der diesjährigen Vienna Auto Show erlebte der Suzuki Swift Sport seine Österreichpremiere, ab Juni ist er beim Händler Ihres Vertrauens erhältlich.

Er heißt nicht nur so, er ist es auch, nämlich swift, also „schnell, flink“. Was auch kein Wunder ist, wird der nur knappe 3,90 Meter lange und 970 Kilogramm schwere Suzuki Swift Sport doch von einem 140 PS starken 1.4 Liter Boosterjet- Motor mit einem Drehmoment von 230 Nm angetrieben! Dabei zeichnet sich der dynamische Sportler erfreulicherweise durch einen sparsamen Durchschnittsverbrauch von nur 6 l/100 km aus. Das einzigartige Design des Swift Sport ist im Vergleich zum Swift bulliger und aggressiver und wird mit aerodynamischen Bauteilen und einem Dach in Karbonfaseroptik ergänzt. Gleichzeitig punktet er mit modernster Ausstattung und Sicherheitssystemen. Mit an Bord sind u. a. die Dual-Sensor gestützte Bremsunterstützung (DSBS), ein adaptiver Tempomat (ACC) sowie ein topmodernes Navigationssystem.

Foto: Werksfoto