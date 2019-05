Urgesteine im Dienst von Schladminger

Verkaufsleiter Jürgen Stocker (l.) und Braumeister Rudolf Schaflinger sind die längstdienenden Mitarbeiter der Schladminger Bier GmbH.

Jürgen Stocker war 17 Jahre Bierführer und ist seit 2002 Gebietsleiter für die Gastronomie. Legendär sein Einsatz mit einer Ladung Schladminger Bio Zwickl für ein Fest in Tirol. Ein dortiger Spediteur vergaß die Abholung in Schladming, wenige Stunden vor dem Anstich setzte sich Stocker in den Lkw Richtung Tirol und fuhr dem Tiroler Frächter entgegen. Noch etwas länger ist Rudolf Schaflinger im Unternehmen.

Er ist seit 19 Jahren Braumeister in Schladming. Die betrieblichen Fäden laufen bei der sehr bewährten Prokuristin und Standortleiterin Ingeborg Höflehner zusammen.

Foto: Halasz