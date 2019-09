Zepter-Übergabe bei den Liezener Lions-Damen

Sigrid Deininger (r.) folgt Anna Regnowska im Clubjahr 2019/20 als neue Präsidentin des Lions Club Liezen Anasia nach. Das Jahr unter ihrer Präsidentschaft fasste Regnowska bei der Übergabe kurz zusammen, sei ein „sehr erfolgreiches“ gewesen, in dem rund 24.000 Euro durch eigene Veranstaltungen und Sponsoren lukriert werden konnten. Damit können die Lions-Damen in Not geratenen Menschen in der Region rasch und unbürokratisch helfen. Mit dem Projekt „Schulstarthilfe im Bezirk Liezen“ werden zudem in diesem Jahr 130 Familien beim Schulbeginn oder Schulwechsel unterstützt.

