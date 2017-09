Nach einer tollen Saison in der U13- und U14-Mannschaft des ESV Selzthal wechselte Marcel Ruckhofer aus Lassing diesen Sommer in die steirische Landeshauptstadt und

verstärkt die U15 B-Mannschaft des SK Sturm Graz. In der steirischen U14-Auswahl darf er sich außerdem mit Talenten aus anderen Bundesländern messen.

Foto: KK