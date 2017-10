Spar Landmarkt Schladming mit „Goldener Tanne“ prämiert

Die Goldene Tanne, die höchste Auszeichnung der Spar AG Österreich, ging dieses Jahr nach Schladming. Im Rahmen der Spar-Delegiertentagung wurde die begehrte Trophäe an Marktleiterin Petra Pomberger übergeben.

„Das gesamte Team hat wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen. Wir sind 71 Stunden in der Woche immer mit vollstem Einsatz für unsere Kunden da. Umso schöner ist es, wenn diese Arbeit mit einer solch hohen Auszeichnung honoriert wird“, meint die stolze Marktleiterin. Die „Goldene Tanne“ wird jedes Jahr an eine Spar-Filiale verliehen. Dabei bewertet eine Fachjury im Wesentlichen Punkte wie Freundlichkeit und Kompetenz der MitarbeiterInnen, Kundenzufriedenheit und Warenverfügbarkeit im Markt. Spar Landmarkt in Schladming hat in allen diesen Bereichen in der Steiermark und dem Südburgenland am besten abgeschnitten und zählt somit zu den besten Märkten Österreichs. In Österreich betreibt Spar rund 1.500 Standorte, die Hälfte davon sind Eigenfilialen der Spar AG, die andere Hälfte wird von selbstständigen Spar-Kaufleuten geführt. Die Spar-Kaufleute zählen zu den innovativsten und renommiertesten Kaufleuten Österreichs und haben in den vergangenen Jahren eine große Modernisierungs- und Qualitätsoffensive durchlaufen. In der Steiermark und im Südburgenland gibt es aktuell 145 Standorte, die von selbstständigen Kaufleute betrieben werden

Foto: Spar Österreich AG